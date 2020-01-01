Открытие Park Hotel Кemeri переносится на лето 2020 года

Park Hotel Кemeri планировалось открыть уже весной этого года, но основываясь на изменениях в плане развития бизнеса, открытие гостиницы переносится на лето 2020 года, сообщили в компании.

Park Hotel Кemeri планирует стать партнером международной и широко узнаваемой гостиничной сети. На данный момент на стадии переговоров анализируются ведущие мировые гостиничные операторы с богатым опытом работы в курортной индустрии.

Вначале этого лета будет заключен договор с одним из них, после чего продолжатся дальнейшие работы, опираясь на стандарты выбранного гостиничного оператора.

На сегодняшний день в здании гостиницы завершены ремонтные работы и обустроены мебелью пилотные номера.

В связи с тем, что Park Hotel Кemeri начал реконструкцию инженерных систем в парке, со стройуправлением был подписан новый план-график работ на летний период.

В числе планируемых работ подключение к сети газоснабжения, реконструкция внутренних и внешних сетей водоснабжения и канализации, которую будет производить компания MESAKO.

После этого последует восстановление культурно-исторического парка Кемери, создание интерактивного природно-туристического центра, обустройство прилегающих дорог и парковочных мест, реставрация водонапорной башни и строительство детской площадки, которую, в свою очередь, реализует Юрмальская Дума при софинансировании структурных фондов Европейского союза.