Внимание! Начинается сезон ремонта дорог; введены органичения

С наступлением устойчивой весенней погоды в сети государственных автодорог начинаются ремонтные работы, в связи с чем водителям придется считаться с ограничениями движения, сообщает агентство ЛЕТА.

Так, начаты ремонтные работы на участке Стеки-Аташиене автодороги Краслава-Прейли-Мадона. Для пересечения места ремонта нужно считаться с дополнительным получасом в пути, так как движение регулируется светофорами на пяти участках.

После технологического перерыва начата перестройка автодороги Плявиняс-Мадона-Гулбене от поворота на Кайпи до поворота на Гулбите, движение на двух участках регулируется светофорами.

Кроме того, начаты ремонтные работы на трех мостках. На 132 километре Даугавпилсского шоссе у Плявиняс на мосту через Айвиексте движение со стороны Даугавпилса направлено по окружной дороге через Глазниеки, по направлению в Ригу движение проходит по мосту, в свою очередь движение общественного транспорта на мосту регулируется светофорами.

Ремонтные работы проходят и на мосту через Даугаву на Даугавпилсской окружной дороге, где движение регулируется светофорами. В Ренде на мосту через Абаву на 33 километре автодороги Талси-Стенде-Кулдига движение также регулируется светофорами.

Предприятие «Latvijas Valsts ceļi» отмечает, что местами на движение влияет весенняя распутица. Во время планирования поездок в регионы автоводителям нужно считаться, что во время распутицы условия езды на грунтовых дорогах осложнены.

На части государственных дорог с грунтовым покрытием введены ограничения по массе.

Список со всеми участками, где действуют ограничения по массе