KNAB: «Facebook» заверил, что поможет обеспечить прозрачные выборы в Латвии

Обеспечение прозрачности выборов - один из приоритетов социальной сети «Facebook», заявил после встречи с ее представителями начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Екаб Страуме.

Он отметил, что встреча была конструктивной, и представители «Facebook» продемонстрировали, что компания открыта для сотрудничества. Следующая встреча предусмотрена в мае, но, по словам Страуме, организовать ее можно и в любой другой момент.

Начальник БПБК не сообщил, какие именно обязательства получены от «Facebook», но отметил, что речь шла о конкретных решениях.

Поэтому вопрос о блокировке «Facebook» в Латвии больше не актуален, сказал Страуме.

На вопрос о том, что именно БПБК хочет получить от «Facebook», Страуме ответил, что это информация о том, кто оплачивает предвыборную агитацию в социальной сети. Он также выразил готовность остановить предвыборные кампании в «Facebook», если будет нарушен закон об агитации.

С другими социальными сетями, например, с «Twitter», пока нет столь успешной коммуникации, сказал начальник БПБК.

Ранее БПБК также обратилось с призывом сотрудничать в предвыборный период к «Youtube», «ВКонтакте» и «Одноклассникам».