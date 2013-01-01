Совет по конкуренции предупредил пять охранных фирм

Она добавила, что охранные фирмы не раз попадали в поле зрения СК, в 2013 году были выявлены картельные соглашения, и к восьми охранным фирмами были применены штрафы в размере почти 92 тыс. евро.

На фоне сигналов с рынка, в том числе официальных и анонимных заявлений, СК в начале года разослал предприятиям письма о том, что они могут использовать так называемую программу терпимости, то есть признать нарушение и избежать крупного штрафа.

В первом квартале текущего года СК за согласование предложений в публичных закупках вынес предупреждения 27 предприятиям, в том числе шести автошколам и 13 фирмам похоронных услуг. Предупреждение СК выносит в том случае, если нарушение сравнительно небольшое.