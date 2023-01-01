Клиентам «ABLV Bank» выплачены возмещения на сумму свыше 100 млн евро

За период с 3 марта банк «Citadele» выплатил гарантированные государством возмещения 5722 клиентам «ABLV Bank» на общую сумму 103 млн евро, сообщили в банке.

По данным «Citadele», активнее всего за гарантированными государством возмещениями обращались местные клиенты «ABLV Bank». Из 5722 клиентов, получивших гарантированные возмещения, 4406 были местными жителями или юридическими лицами, а 1316 - международными клиентами.

Как сообщалось, «ABLV Bank» принял решение о самоликвидации, поэтому его клиентам выплачиваются гарантированные государством возмещения на сумму до 100 тыс. евро.

Возмещения можно получить в течение пяти лет - до 3 марта 2023 года.

Ранее представитель Комиссии рынка финансов и капитала Елена Лебедева сообщила, что 87,8% клиентов «ABLV Bank» будут выплачены полностью все вклады, в том числе вклады 97,8% местных клиентов. В целом у «ABLV Bank» 22 830 клиентов, в том числе 8468 местных.