«Латвияс валстс цели»: интенсивность движения в Латвии растет с каждым годом

В настоящее время в Латвии наблюдается самая высокая интенсивность движения за всю историю ее существования, и с каждым годом она только возрастает, сказал на ежегодной конференции дорожной отрасли «Будущее государственной дорожной сети: возможности и вызовы» председатель правления ГАО «Латвияс валстс цели» (ЛВЦ) Янис Ланге.

Он отметил, что самой большой проблемой для обеспечения мобильности при нынешней интенсивности движения в условиях Латвии является большой удельный вес грунтовых дорог. Они составляют более половины всех дорог в стране - 11 000 километров или 55%. Почти все эти дороги - местного значения, с низкой интенсивностью движения и большим дефицитом финансирования.

За последние 25 лет государство почти не вкладывало средства в содержание дорог с гравийным покрытием, для них нельзя использовать и средства из фондов ЕС. Поэтому сложилась ситуация, когда в стране есть очень хорошие, комфортные для передвижения автомобильные дороги, где можно внедрять новые технологии, но в то же время более половины автодорог несколько месяцев в году труднопроходимы, что препятствует развитию регионов.

Ланге напомнил, что в этом году на ремонт грунтовых дорог выделено почти в четыре раза больше финансирования, чем в прошлом году - 35 млн евро. На эти средства будут приведены в порядок участки 98 дорог во всех регионах - в общей сложности 400 километров.

В 2014 году в ремонт грунтовых дорог было вложено всего 2,8 млн евро, в 2015 году - 3,7 млн евро, в 2016 году - 8,9 млн евро, а в 2017 году - 9,1 млн евро.