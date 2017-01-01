«ABLV Bank» в апреле уволит 250 сотрудников

АО «ABLV Bank», акционеры которого приняли решение о самоликвидации банка, приняло решение об увольнении 250 работников, сообщил агентству ЛЕТА представитель по общественным связям группы «ABLV» Артур Эглитис.

Трудовые отношения с рядом сотрудников уже прекращены или будут прекращены до конца апреля. Ожидается, что до конца года трудовые отношения придется прекратить еще с несколькими десятками работников - это ИТ-специалисты, специалисты по развитию продуктов, маркетингу, ипотечному кредитованию, сотрудники клиентского центра, административного аппарата и др.

Как пояснил Эглитис, такое решение принято согласно утвержденной на этой неделе новой упрощенной структуре банка, которая необходима для обеспечения эффективной деятельности во время самоликвидации.

Работу в банке продолжат чуть более 400 сотрудников, в свою очередь решения в отношении предприятий группы «ABLV» будут приняты в дальнейшем.

Как сообщалось, 26 февраля в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации «ABLV Bank» на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации.

Проблемы банка начались после заявления сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США («FinCEN») о планируемых санкциях против «ABLV Bank» за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Также «FinCEN» заявила, что руководство «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.