В т/ц Spice будет действовать «Интерактивный клещевой лес»: все о клещах и не только

Знаем ли мы, что происходит в нашем организме в тот момент, когда присасывается инфицированный энцефалитом клещ? Как наш организм справляется с вирусом клещевого энцефалита, если была пройдена вакцинация? Какие регионы Латвии в этом году признаны самыми опасными по распространенности инфицированных клещей? Знаем ли мы, как защититься от клещей, отправляясь на природу? Как чувствовать себя в безопасности и жить в ладу с природой? Можно ли вакцинироваться весной и летом, когда клещи уже проявляют активность? Как действовать, если присосался клещ? Ответы на эти и другие вопросы о клещах можно будет найти в «Интерактивном клещевом лесу», в торговом центре «Spice» уже в этот уик-энд.

С приходом теплой погоды, начался и активный сезон клещей, между тем жители все еще не торопятся вакцинироваться против клещевого энцефалита. Данные опроса показывают, что большинство жителей не сделали прививку от этой опасной болезни, но одновременно признают, что посоветовали бы другим это сделать. Чтобы просветить жителей о том, какие последствия на здоровье человека может оказать клещевой энцефалит, в ТЦ «Spice» с 14 апреля до 15 апреля будет действовать «Интерактивный клещевой лес», который будет доступен посетителям с 12:00 до 19:00 часов.

В Интерактивном клещевом лесу каждый сможет узнать самое важное о мерах предосторожности, которые следует предпринять, чтобы защитить себя от укусов клещей. На информационных стендах каждый посетитель сможет узнать самое важное о переносимых клещами болезнях, а также посмотреть карту с опасными регионами, в которых отмечена самая высокая активность клещей. Самым важным атрибутом Интерактивного клещевого леса будут очки виртуальной реальности, заглянув в которые, посетитель сможет узнать, как вакцина в нашем организме уничтожает вирус клещевого энцефалита.

«Мне доводилось сталкиваться со случаями, когда дети хотели отправиться в поход, и отказывались от участия только потому, что боятся клещей. Печально, что и во время проведенного недавно опроса люди в качестве одного из способов избежать заболевания клещевым энцефалитом упоминали, что они не пойдут на природу. Нам надо учиться жить в ладу с природой, а не избегать ее только потому, что мы боимся. Если, отправляясь на природу, мы соблюдаем простые меры предосторожности, то можно не беспокоиться о побочных обстоятельствах и без помех наслаждаться очарованием природы», – говорит энтузиаст природы Марис Олте.

«О вакцинации, как единственном способе защититься от заболевания клещевым энцефалитом, мы говорим каждый год, однако данные опроса показывают, что люди в Латвии все еще не торопятся делать прививку. Поэтому можно поприветствовать такое мероприятие, во время которого с помощью интерактивных технологий людей знакомят с действием вакцины в нашем организме, которая уничтожает вирус клещевого энцефалита, таким образом повторно напоминая о необходимости вакцинации», – комментирует руководитель отдела вакцинации VC4 Уна Фёдорова.

Клещевой энцефалит – это неврологическое заболевание, вызывающее нарушение работы центральной нервной системы. Эта болезнь передается со слюной клещей, содержащей вирусы, и инфицирование происходит в течение нескольких минут после того, как присосался клещ. Важно заметить и снять клеща в течение 24 часов после того, как он присосется, поскольку это снижает риск заболеть болезнью Лайма. Единственный способ защитить себя от клещевого энцефалита – вакцинация, которую можно проводить на протяжении всего года. Перед вакцинацией надо проконсультироваться со своим семейным врачом.

О распространении клещевого энцефалита в Латвии можно узнать, взглянув на карту эндемических регионов. Это карта, на которой показаны регионы с самым большим количеством случаев инфицирования на 100 000 жителей. Как свидетельствуют статистические данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), в этом году на карте отмечен 31 край, что на 4 больше, чем в прошлом году. До нынешнего года самое большое количество случаев инфицирования на 100 000 жителей было отмечено в следующих краях – Павилостас, Алсунгас, Дундагас, Вайньодес и Кулдигас.1

Следующее посещение «Интерактивного клещевого леса» состоится в Даугавпилсе, в ТЦ«Solo», 21 и 22апреля с 12:00 до 19:00.