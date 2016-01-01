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Ушаков в прошлом году заработал 75 000 евро; долги мэра составляют 40 859 евро

LETA
Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs | Фото: Evija Trifanova / LETA

Председатель Рижской думы Нил Ушаков («Согласие») в 2017 году получил доходы на сумму 75 358 евро, что на 500 евро меньше, чем годом ранее, свидетельствует поданная им в Службу государственных доходов декларация должностного лица.

За выполнение обязанностей мэра Ушаков в прошлом году получил 29 940 евро, за обязанности члена правления Рижского свободного порта - 45 418 евро. Годом ранее эти суммы соответственно составляли 28 670 евро и 47 215 евро.

По сравнению с 2016 годом на 3000 евро выросли долговые обязательства мэра. В 2016 году они составляли 37 323 евро, в прошлом - 40 859 евро.

Ушакову принадлежат автомобиль «Toyota Land Cruiser» 2010 года выпуска и квартира в Риге.

Наличные и безналичные накопления в декларации мэра не указаны.

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