Июнь станет холоднее, а в Курземе могут исчезнуть морозы: метеорологи о будущем

В будущем, из-за изменения климата, сезон строительства дорог будет более продолжительным, а прогнозируемые осадки станут более интенсивными, рассказал в пятницу (14 апреля) на ежегодной конференции по дорожному сектору метеоролог Том Брицис.

По его словам, уровень среднего количества осадков в Латвии увеличится. Следовательно, все чаще будет ситуация, когда количество осадков будут превышать 500 миллиметров. «За последние десять лет в Риге не было ни одного дня, когда не было бы сильных осадков, которые могли бы наводнить улицы и оставить длительные последствия», - сказал эксперт.

Изменения климата также будут иметь последствия, например, более короткий период морозов в будущем.

Брицис призывает обратить внимание на то, что температура воздуха повысится и климат станет более теплым.

Зимы также станут более теплыми, весна, несмотря на этот год, будет наступать раньше.

В то же время Брицис признал, что явление, которое до сих пор не объяснено метеорологами, заключается в том, что июнь становится холоднее. Однако это не влияет на сферу дорожного строительства, поскольку подобные работу могут осуществляться при температуре не менее +5 градусов.

По словам Брициса, в ближайшем будущем не будет принципиально значимых изменений климата по сравнению с текущей ситуацией, но колебания температуры воздуха будут выше. А вот в районе Курземе морозы скоро могут исчезнуть совсем.