МИД Латвии: ракетные удары западных стран по Сирии — адекватные меры

Ракетные удары США, Франции и Великобритании по военной инфраструктуре Сирии являются адекватными мерами, чтобы не допустить дальнейшего применения химического оружия против гражданского населения страны, заявил МИД Латвии.

Применение химического оружия является грубым нарушением международного права и тяжелым преступлением, которому нет и не может быть оправдания, подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД также выражает сожаление по поводу решения России 10 апреля использовать право вето в Совете безопасности ООН, чтобы заблокировать проект резолюции о создании нового механизма расследования химических атак в Сирии. «Россия уже в шестой раз использует право вето по вопросу использования химического оружия в Сирии. Подобные действия негативно влияют на дипломатические возможности международного сообщества предотвратить его применение», - отмечает МИД.

«Россия защищает официальные власти Сирии, прикрывая и поддерживая их преступные действия»,

- подчеркивает МИД.

Министерство осуждает очередную химическую атаку в Сирии, в городе Дума, где, по данным Всемирной организации здравоохранения, от тяжелого отравления погибли 43 гражданских лиц, а 500 потребовалась медицинская помощь.

МИД подчеркивает, что произошедшая 7 апреля химическая атака является серьезным нарушением международных норм и прав, в том числе Конвенции о запрете химического оружия, и сирийское правительство несет ответственность за нарушение обязательств.

С учетом критической гуманитарной ситуации в Восточной Гуте и Сирии в целом МИД Латвии призывает все стороны, в частности, правительства Сирии и Россию, немедленно и полностью обеспечить на всей территории Сирии соблюдение резолюции Совета безопасности ООН о прекращении огня.

Одновременно МИД призывает конфликтующие стороны принять конструктивное участие в процессе мирных переговоров под руководством ООН для достижения политического урегулирования конфликта.