Суббота, 14 апреля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Завтра ожидаются дожди, возможны грозы

LETA
Ilustratīvs attēls | Фото: AP/Scanpix

В субботу вечером и в ночь на воскресенье Латвию с юго-запада пересечет холодный атмосферный фронт, прогнозируют синоптики.

Во многих регионах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозовые ливни. Может образоваться туман, а в некоторых местах на побережье туман ожидается также в воскресенье днем.

Минимальная температура воздуха в ночные и утренние часы составит +1..+9 градусов, днем воздух прогреется до +14..+19 градусов.

В Риге кратковременный дождь возможен в ночь на воскресенье. Температура воздуха ночью понизится до +9 градусов, днем на солнце воздух прогреется до +18 градусов.

0 Комментарии