Завтра ожидаются дожди, возможны грозы

В субботу вечером и в ночь на воскресенье Латвию с юго-запада пересечет холодный атмосферный фронт, прогнозируют синоптики.

Во многих регионах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозовые ливни. Может образоваться туман, а в некоторых местах на побережье туман ожидается также в воскресенье днем.

Минимальная температура воздуха в ночные и утренние часы составит +1..+9 градусов, днем воздух прогреется до +14..+19 градусов.

В Риге кратковременный дождь возможен в ночь на воскресенье. Температура воздуха ночью понизится до +9 градусов, днем на солнце воздух прогреется до +18 градусов.