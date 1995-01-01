Сейм может рассмотреть предложения о пособиях для овдовевших пенсионеров

Комиссия Сейма по социальным и трудовым делам на следующей неделе планирует принять решение о передаче в парламент поправок к закону о пенсиях, которые предусматривают, что овдовевший пенсионер еще год может получать пособие в размере 50% от размера пенсии умершего супруга.

Один из инициаторов законопроекта Андрей Клементьев («Согласие») рассказал агентству ЛЕТА, что законопроект планируется рассмотреть в срочном порядке, чтобы он вступил в силу уже со следующего года. С фракциями Сейма достигнута договоренность о быстром рассмотрении этих поправок.

Как ранее отметил Клементьев, Латвия остается одной из последних в ЕС стран, где еще не введено пособий для овдовевших пенсионеров. В последние годы значительно увеличился риск бедности среди пожилых людей, особенно одиноких.

Также поправки к закону предусматривают, что с 1 июля доплата за один год страхового стажа для людей, которым пенсия по старости назначена до 1995 года, составит 1,5 евро.