Латковскис: заявления России о ракетных учениях в Балтийском море - демонстрация силы

Заявления России о ракетных учениях в Балтийском море - это демонстрация силы, заявил агентству ЛЕТА председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Айнар Латковскис.

На вопрос о вероятности того, что ракетные стрельбы в эксклюзивной экономической зоне Латвии в Балтийском море действительно состоятся, Латковскис ответил, что это знает только сама Россия.

«Это из серии хотим - делаем, не хотим - не делаем. Это просто демонстрация силы, которая создает временные неудобства», - сказал председатель комиссии.

Говоря о том, как следует действовать Латвии в этой ситуации, Латковскис сообщил, что во время учений ведется усиленное наблюдение с береговых наблюдательных станций и патрульных кораблей.

«Учения объявлены не только в экономической зоне Латвии, но также у берегов Швеции, Дании, Польши. Наши союзники по НАТО располагают еще более эффективными средствами наблюдения, поэтому благодаря членству в альянсе мы получаем исчерпывающую информацию, какую не могли бы получить, не будучи членом НАТО», - сказал Латковскис.

Уву сообщалось, российский Главный центр единой системы организации воздушного движения информировал Латвийское агентство гражданской авиации о том, что военно-морской флот РФ зарезервировал воздушное пространство с 17 по 19 апреля и 19 апреля планирует провести тренировочные стрельбы в период с 11.00 до 23.00.

Российская сторона призвала Латвийское агентство гражданской авиации в этот период закрыть воздушное пространство на высоте 20 км в предусмотренной для стрельб зоне примерно в 40 км от береговой линии Латвии.

Минобороны заявило, что считает проведение такого рода учений вблизи латвийских территориальных вод необоснованным и провокационным, а также выражает обеспокоенность по поводу возможностей вооруженных сил России обеспечить безопасность во время учений.

Как сообщалось, Россия уже планировала ракетные стрельбы в эксклюзивной экономической зоне Латвии с 4 по 6 апреля, но они так и не состоялись.