Температура воздуха в Вентспилсе сегодня поднялась до +22 градусов

В субботу днем на большей части территории Латвии воздух прогрелся до +17..+21 градуса, а в Вентспилсе столбики термометров поднялись до +22 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В столице температура воздуха сегодня достигла отметки +20 градусов.

Намного прохладнее на западном побережье Рижского залива - на Колке в три часа дня было всего +6 градусов.

Рекорд тепла для 14 апреля сегодня не побит, так как в 1989 году максимальная температура воздуха в этот день составила +23,6 градуса.