Полис здоровья: Дорого и бесполезно

Помимо того, что работодателя платят 1% дополнительного налога на здоровье с наших зарплат, многие работники предпочитают не рисковать собственным здоровьем, надеясь на доступность госмедицины, а покупают полисы. Удовольствие это недешевое - 350 евро в год. Но, при посещение врача выясняется интересное: дорогой полис не приниают в медучреждении и предлагают платить наличными. Чеки потом оплачивает страховщик, но избирательно. Так что у нас улучшилось в медицине?

Свои похождения по специалистам с полисом в руках Ольга Князева описала в соцсетях.

"Сегодня побывала в медицинском центре "Арсе", и впервые у меня не приняли страховой полис. Который, к слову, стоит дорого и который я оплачиваю сама. Нужно было заплатить за прием 40 евро, из которых, как мне потом пояснили в страховой компании, вернут 30 евро.

С чего вдруг такие изменения? - на мой вопрос ответили, что у «Арса» сильно все подорожало и теперь только через оплату и предъявление чеков, причем выплачивать будут часть потраченных денег. Спрашиваю - а вот еще два обследования мне назначили, по ним такая же ситуация будет?.

Ответ: ситуация будет еще хуже, придется покрыть почти половину, и тоже через чеки. «Попробуйте, - говорят. - По квотам, мы все расходы покрываем по ним». А по квотам, тададам, запись на август месяц! )))

Итого в сухом остатке. Медицина получила дополнительные сотни миллионов, но в какую бездонную бочку они упали - мне неясно. Частная страховка на сотни евро уже ничего не покрывает, надо бегать по городу (так мне объяснили) в поисках клиник, которые пинимают ее и не требуют оплатить прием на месте".

Коментаторы тут же накинулись: Полис неправильный, дешевый и что, возожно, условия сотрудничества изменились, и перед записью к врачу нужно все спрашивать, а не потом удивляться.

А страховая компаниия ответила: «Мы сами не знали, что «Арс» поднимет цены и мы прекратим с ним прямое сотрудничество».

Итог получается печальный: сколько не давай нашей медицине денег, все равно пациентам приходится своим кошельком продвигать очередь к нужному специалисту.