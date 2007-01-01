Зарплата Шадурскиса выросла на 10 тысяч, он купил в лизинг Honda Civic 5DR

В прошлом году министр образования и науки Карлис Шадурскис купил новый автомобиль «Honda Civic 5DR», свидетельствует его декларация должностного лица.

Зарплата Шадурскиса в Министерстве образования и науки (МОН) составила 64 359,84 евро, в Рижском техническом университете - 7834 евро.

По сравнению с 2016 годом зарплата Шадурскиса в МОН увеличилась на 10 296 евро, и связано это с тем, что в 2016 году он занял должность министра только в феврале.

В прошлом году Шадурскис за 25 230 евро купил в лизинг новую автомашину «Honda Civic 5DR». С 2007 года он владеет автомобилем «HOnda CRV».

Если в 2016 году министр указал в декларации накопления в размере 13 347 евро, то в этом году накопления не указаны. Долги министра составляют 18 335 евро.

Министр владеет землей в Илзескалнсе, Удришской и Краславской волостях, строением в Риге, в совместной собственности - землей и строением в Риге, имеет в пользовании два участка с постройками в Паргауйском крае.