Швейцарская лаборатория: у нас нет сомнений, что в Солсбери был задействован «Новичок»

Швейцарская химическая лаборатория в Шпице прокомментировала заявление главы МИД Сергея Лаврова, который сослался на данные ее химиков и утверждал накануне, что Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери отравили не мифическим «Новичком», а химикатом BZ, который стоял на вооружении стран НАТО, сообщает Newsru.com.

Заявление лаборатории в Шпице опубликовано в Twitter-аккаунте учреждения.

Эксперты подчеркивают, что заключение британской лаборатории Портон-Даун о том, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», «не подлежит сомнению».

"Только ОЗХО может комментировать это утверждение. Но мы можем повторить, что говорили десять дней назад: у нас нет сомнений, что Портон-Даун идентифицировала отравившее (Скрипалей) вещество как "Новичок", - сказано в публикации.

При этом прямо комментировать представленные Лавровым данные швейцарцы не стали.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Скрипалей отравили химикатом BZ, который не производится в России. Он сослался на данные из Шпица, приведенные в докладе ОЗХО. «Эта лаборатория, в которой я убежден, работают профессиональные и дорожащие своей репутацией ученые, пришла к следующим результатам - я сейчас буду дословно цитировать: по итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоров, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия... Данная рецептура находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО», - говорил Лавров. Он подчеркнул, что в докладе не содержится каких-либо названий, а приведена только формула.





