Необоснованный вызов «скорой» в Латвии станет еще дороже

Плата за необоснованный вызов «скорой» помощи в ближайшее время повысится до 56 евро. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.

«За необоснованный вызов «скорой» бригада может потребовать 40 евро. Это предусматривают правила Кабинета министров. В ближайшее время эта сумма будет повышена до 56 евро», - рассказала Ципуле.

По ее словам,

со взиманием платы за необоснованные вызовы бывают проблемы.

«Это не всегда хорошо работает. Человек не понимает, почему врач принимает решение не госпитализировать его и, более того, начинает выписывать чек. Система сложная и работает плохо. Ведь медику морально тяжело сидеть и выписывать квитанцию, когда над ним стоит вся семья и, не понимая, что происходит, наблюдает за его действиями», - рассказала Ципуле.

Напомним, что недавно омбудсмен Юрис Янсонс заявил, что нет оснований считать, что доступность здравоохранения в Латвии улучшится.

Янсонс считает социально безответственным то, что правительство в рамках налоговой реформы по сути исключило из системы здравоохранения жителей, работающих в признанных государством налоговых режимах.

«На мой взгляд, в отношении этих жителей нарушен включенный в Конституцию Латвии принцип правового равенства, что может вызвать риск конституционного судопроизводства», - отметил он.





