НВС и в этот раз будет наблюдать за российскими ракетными стрельбами вблизи Латвии

Как и в прошлый раз в начале апреля, Национальные вооруженные силы и на следующей неделе будут наблюдать планируемые Россией ракетные стрельбы в латвийской эксклюзивной экономической зоне, заявил агентству ЛЕТА директор департамента военно-публичных отношений Министерства обороны Каспар Галкин.

НВС будут работать в повседневном режиме и использовать для наблюдения суда и радары.

На вопрос, есть ли у Латвии возможность сбить ракету, если она опасно отклонится от предусмотренного курса, Галкин ответил, что не будет комментировать этот вопрос. Он подчеркнул, что за безопасность отвечает организатор, в данном случае Россия. НВС ожидает от России соблюдения всех норм безопасности.

На вопрос о том, какими ракетами проводятся стрельбы, Галкин ответил, что нет таких правил, которые обязывали бы Россию раскрывать эту информацию.

В прошлый раз детальная информация с российской стороны так и не поступила.

Как сообщалось, Россия вновь планирует организовать ракетные стрельбы в эксклюзивной экономической зоне Латвии в Балтийском море, cообщил вчера Галкин агентству ЛЕТА.

Российский Главный центр единой системы организации воздушного движения информировал Латвийское агентство гражданской авиации о том, что военно-морской флот РФ зарезервировал воздушное пространство с 17 по 19 апреля и 19 апреля планирует провести тренировочные стрельбы в период с 11.00 до 23.00.

По словам Галкина, российская сторона призвала Латвийское агентство гражданской авиации в этот период закрыть воздушное пространство на высоте 20 км в предусмотренной для стрельб зоне примерно в 40 км от береговой линии Латвии.

Минобороны по-прежнему считает проведение такого рода учений вблизи латвийских территориальных вод необоснованным и провокационным,

а также выражает обеспокоенность по поводу возможностей вооруженных сил России обеспечить безопасность во время учений.

Как сообщалось, Россия уже планировала ракетные стрельбы в эксклюзивной экономической зоне Латвии с 4 по 6 апреля, но они так и не состоялись.