Экс-глава «скорой»: Служба является важным звеном цепочки спасения

Она считает, что дефицит работников нельзя устранить, меняя руководителей СНМП. «Правительству нужно понять, что ресурс СНМП один и тот же и в повседневной жизни, и в чрезвычайных ситуациях, это важный этап цепочки спасения», - сказала она.

Об этом нужно думать немедленно, планируя бюджет будущего года, также нужно решить, на чем ставить акцент в будущем - на сильном первичном медицинском обслуживании или на диагностике болезней в приемных отделениях больниц. В Западной Европе уже поняли, что сортировать больных на добольничном этапе более дешево.