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Экс-глава «скорой»: Служба является важным звеном цепочки спасения

LETA
Сармите Виллере | Фото: Ieva Čīka/LETA

Правительству нужно понять, что Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) является важным звеном цепочки спасения, которое не может быть слабым, заявила агентству ЛЕТА бывший руководитель СНМП Сармите Виллере.

Она считает, что дефицит работников нельзя устранить, меняя руководителей СНМП. «Правительству нужно понять, что ресурс СНМП один и тот же и в повседневной жизни, и в чрезвычайных ситуациях, это важный этап цепочки спасения», - сказала она.

Об этом нужно думать немедленно, планируя бюджет будущего года, также нужно решить, на чем ставить акцент в будущем - на сильном первичном медицинском обслуживании или на диагностике болезней в приемных отделениях больниц. В Западной Европе уже поняли, что сортировать больных на добольничном этапе более дешево.

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