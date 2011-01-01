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В прошлом году министр Герхардс заработал 60 тысяч евро

LETA
Каспар Герхардс | Фото: Austra Helēna Žaggere / LETA

Министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс заработал в прошлом году 60 388 евро, свидетельствует поданная им декларация государственного должностного лица.

Зарплата министра выросла на 4000 евро по сравнению с 56 тыс. евро в 2016 году. Еще 4070 евро министр получил из Государственной казны.

В 2017 году безналичные накопления Герхардса составили 11 709 евро. Он владеет автомашиной 2011 года выпуска «Nissan» и не владеет недвижимостью.

Долговые обязательства министра составляют 47,8 тыс. евро.

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