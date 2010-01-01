Опасные танцы: Популярный клуб работает в здании, не сданном в эксплуатацию

В центре Риги, на Андрейсале работает клуб First MIR, который ранее был известен, как First Dača. Клуб уже 11 лет расположен в здании, которое не сдано в эксплуатацию, об этом сообщает передача LTV de facto.

В последний раз здание было принято в эксплуатацию в 1952 году, как портовая мастерская. Чтобы обустроить в здании клуб, помещения переделали, пристроив к зданию большой навес - там и происходят танцы.

В 2010 году Рижская стройуправа заметила признаки незаконного строительства - пристройка была сделана без строительного разрешения, без плана, без согласования с самоуправлением. Хотя самоуправление могло незамедлительно запретить использовать здание, прошло четыре года пока стройуправа приняла такое решение.

Клуб получил строительное разрешение, но продолжает работать в здании не сданном в эксплуатацию.

"Конструкция, которая примыкает к зданию - обычная палатка, только на улице. Основания в землю не закопаны, - разъясняет совладелец SIA Club first Иво Василевскис.

Несколько лет назад рядом с клубом появился ресторан Naples. Его открыли в старом портовом сарае. Около ресторана обустроена терраса и бассейн. Как и у клуба в этом случае на пристройки никаких разрешений нет.

Стройуправа в 2014 году потребовала прекратить работу ресторана, но владельцы не выполнили это решение.

У клуба First Mir теперь есть действующее строительное разрешение, которое позволяет легализовать здание клуба, для ресторана такое разрешение только еще оформляют.

На вопрос LTV, безопасны ли оба здания, Василевскис ответил:«Скорее всего, безопасных зданий не существует. Эти здания проверены очень много раз».