После теплого понедельника похолодает

В понедельник на большей части Латвии сохранится нехарактерно теплая для апреля погода - температура воздуха во многих регионах повысится до +21..+23 градусов, прогнозируют синоптики.

На несколько градусов прохладнее будет в Видземе и Курземе - на курземском побережье из-за северного ветра температура воздуха может опуститься ниже +10 градусов.

Во многих регионах ожидается небольшой кратковременный дождь.

В Риге временами также пройдет дождь, температура воздуха днем составит до +21 градуса, а вечером ожидается резкое похолодание, так как южный ветер сменится северным.

Во вторник по всей стране будет уже намного прохладнее. В Риге температура воздуха во вторник днем будет примерно на 13 градусов ниже, чем в понедельник.