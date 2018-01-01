В Риге пропал без вести 82-летний Станислав Пицелевич

82-летний рижанин Станислав ПИЦЕЛЕВИЧ пропал в пятницу, 13 апреля 2018 года. В этот день после двух часов дня он вышел из своего дома в Риге на ул.Тадaйкю и до сих пор не вернулся, никаких известий о себе не подавал.

В день пропажи 13 апреля в 13:00 близкие видели его дома, в 14:10 разговаривал по телефону. Затем ушел, куда - близким не сообщал. Мужчина живет один. По словам дальних родственников, мог поехать на за продуктами на Центральный или Зиепниеккалнский рынок, на 19 троллейбусе или 40-м автобусе. Мобильным телефоном мужчина не пользуется, так что с собой его не носит.

Взял с собой кошелек, ключи от квартиры, проездной билет инвалида 2-й группы.

ПРИМЕТЫ: Рост примерно 175 см, вес 70-75 кг, среднего телосложения. Плохо слышит, пользуется слуховым аппаратом.

Был одет в куртку цвета хаки, на голове - бежевая летняя кепка.

Всех, кто видел пропавшего мужчину или что-то знает о его возможном месте нахождения, просим срочно звонить в полицию по телефону 110 или в номеру 22 084 084.