За выходные в пожарах прошлогодней травы пострадали несколько человек

В минувшие выходные зарегистрировано 296 пожаров прошлогодней травы, в огне пострадали несколько человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Общая площадь возгораний превысила 365 га, в том числе в Вариешской волости Крустпилсского края выгорело 30 гектаров травы, в Ледманской волости Лиелвардского края - 25 гектаров.

В Олайнской волости во время тушения пожара площадью 1,5 га пострадал пожарный. В Адажском крае из-за пожара прошлогодней травы загорелась хозяйственная постройка площадью 20 кв. м. В пожаре пострадал человек, пытавшийся потушить возгорание до прибытия сотрудников ГПСС.

В выходные дни из-за пожаров прошлогодней травы сгорело несколько построек - садовый домик, баня, сарай.