Погода на этой неделе: перепады от +5 до +23 градусов

В понедельник теплая погода в Латвии сменится резким понижением температуры, а в пятницу столбики термометров местами вновь превысят отметку +20 градусов, прогнозируют синоптики.

В понедельник во многих регионах Латвии температура воздуха превысит +20 градусов, но уже к вечеру на значительной части побережья похолодает до +10 градусов, а во вторник днем температура не превысит +5 градусов.

Уже в пятницу температура воздуха вновь составит +20..+23 градуса, а в воскресенье ожидается новая волна похолодания, когда температура воздуха утром будет всего на пару градусов выше нуля, а днем воздух прогреется до +9..+14 градусов.