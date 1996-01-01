За годы независимости количество школ в Латвии сократилось на пятую часть

Начиная с 1991/1992 учебного года количество школ в Латвии уменьшилось на пятую часть, а по сравнению с 1996/1997 учебным годом, когда в стране было наибольшее количество школ, сокращение составило 30%. Такие данные приводит Министерство образования и науки (МОН).

В 1991/1992 учебном году в Латвии было 986 муниципальных, государственных, частных, дневных, вечерних и специальных школ, в которых училось 340 273 человека. В 1996/1997 учебном году количество учащихся составило 354 474, количество школ достигло максимума - 1112.

Хотя небольшой рост количества учащихся был зарегистрирован и в следующем году, начиная с 1997/1998 учебного года оно стало уменьшаться. За десять лет количество школ сократилось на 130 учреждений, составив в 2008/2009 учебном году 982 школы. Затем, возможно, под влиянием экономического кризиса последовало резкое сокращение количества школ - на 105 в течение года. Количество школьников в 2009/2010 учебном году составило 234 845 человек.

К 2013/2014 учебному году сокращение количества учащихся замедлилось - в школах училось 209 130 учащихся, а в последующие четыре года их количество росло минимально, составив в этом учебном году 215 109 человек. Количество школ за этот период уменьшилось на 52 до 780 школ.

В следующем учебном году число школ станет еще меньше, так как оптимизация школьной сети затронет 59 учебных заведений, включая детские сады.