Затлерс: Россия своей тактикой может даже помочь странам Балтии

Сейчас Россия пытается использовать против стран Балтии тактику устрашения. Об этом в интервью телеканалу LNT заявил экс-президент Валдис Затлерс, сообщает агентство ЛЕТА.

По словам Затлерса, Россия просто пытается нас напугать - показать, что у ее есть оружие и она умеет его использовать. Экс-президент считает, что Россия со своей тактикой устрашения может даже помочь Балтии, в частности, ее действия могут привести к тому, что Швеция и Финляндия вступят в НАТО, а это означает, что Балтийское море станет морем НАТО или «настоящим морем спокойствия».

Затлерс уверен, что военной угрозы России для Латвии нет, мы способны реагировать на провокации соседней страны спокойно, и таким образом показываем свою силу.

Экс-политик считает, что удары стран Запада по Сирии в конце недели стали своего рода переломным пунктом - после удара США и Россия интенсивно коммуницировали, договаривались о компромиссе, в котором Россия все-таки вышла проигравшей, так как удары были точными, людей пострадало мало и т.д.

По мнению Затлерса, возможность того, что конфронтация России и США расширится после ударов в Сирии, стала значительно меньше.

Бывший президент считает, что Россия - экономически слабое государство, но в военном плане хочет быть сильным, чтобы получить хоть какое-то влияние в мире. Нельзя отрицать, что вооруженные силы России за последние десять лет значительно развились.