Сейм просит признать непрерывность деятельности евангелически-лютеранской церкви

Депутаты Сейма, представляющие все политические силы, подали поправки к закону, предусматривающие, что государство признает непрерывность деятельности Латвийской евангелически-лютеранской церкви (ЛЕЛЦ) в Латвии, и ЛЕЛЦ является единственной правопреемницей лютеранской церкви, действующей в Латвии до 1940 года.

Нынешний закон о ЛЕЛЦ предусмотрено дополнить преамбулой, в которой говорилось бы также о том, что ЛЕЛЦ образовалась в результате реформаторского движения в 16-м веке, начала деятельность до основания Латвийского государства и вела непрерывную деятельность и во время оккупации.

Предлагается также установить, что ЛЕЛЦ свободна от государственной пошлины за регистрацию прав собственности в земельной книге, если произошел переход собственности между ЛЕЛЦ, ее общиной или другим церковным органом.

В аннотации в законопроекту говорится, что в нескольких судебных процессах ЛЕЛЦ названа «церковью ЛССР», что оскорбляет чувства более 700 тыс. лютеран в Латвии. Поэтому нужно показать, что действующая церковь - та же самая, что была до 1940 года, и провозгласить это в законе.