Самая знаменитая развалина Риги: владельцам дали последний шанс

Комитет городского имущества Рижской думы поддержал законопроект о принудительном приведении в порядок развалины на ул. Марияс, 6, дав владельцам здания срок в четыре месяца для того, чтобы разработать строительный проект по восстановлению здания.

Собственникам здания в течение четырех месяцев с момента принятия решения думой обязаны будут заключить договор о разработке строительного проекта по приведению здания в порядок, в течение шести месяцев после его подписания его нужно будет согласовать в стройуправе и в течение полутора лет получить разрешение на строительство и начать строительные работы.

Привести здание в порядок владельцы обязаны не позднее, чем через два года после получения разрешения на строительство.

Также собственники должны два раза в месяц проводить мониторинг вертикали внешних стен, два раза проверять техническое состояние фасада и крыши и до начала строительных работ, а также раз в год, проводить техническое обследование состояния здания.

Если собственник данные работы проводить не будет, дума вправе штрафовать его на 5000 евро. Окончательное решение должна принять Рижская дума.

Как уже информировалось, Государственная инспекция по защите памятников культуры планирует обратиться в Сейм с предложением отчудить запущенную недвижимость на ул. Марияс, 6, поскольку по их данным, собственники планируют его снести.