Стань резервистом и получи 962 евро: люди записываются на новые военные курсы десятками

Добровольные создатели резерва латвийской армии активно записываются на новые курсы военной подготовки, после которых можно стать резервистом, сообщает агентство ЛЕТА.

Как пояснила представитель Министерства обороны Сандра Брале, в течение неполного месяца было получено более 40 заявлений, примерно 30 из которых признаны годными для прохождения курсов.

Главные причины, по которым кандидатам отказывали, - это судимости и плохое состояние здоровья.

Напомним, 28 марта Национальные вооруженные силы сообщили, что этой весной планируют обучить первых 50 добровольцев, которые, приняв участие в пятинедельных специальных курсах, смогут стать солдатами-резервистами. Во время курсов граждане Латвии в целом в виде компенсации получат по 962 евро.

Подать свою заявку на курсы можно до 1 июля. В пилотном проекте планируется принять до 50 человек. Курсы продлятся с 28 июля по 2 сентября.

Время обучения будет считаться активной службой, за что солдат получит соответствующее обеспечение и социальные гарантии - одежду, экипировку, бесплатное питание, размещение, медицинское обеспечение, а также 26 евро в день на руки.

Во время курсов людей будут обучать обращаться с оружием, рукопашному бою, топографии и ориентированию, оказанию первой помощи.