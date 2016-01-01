В Риге начнет курсировать 41-метровый трамвай

Этой ночью в Риге приехал и уже находится в депо на улице Бривибас первый новый 41-метровый четырехсекционных трамвай, который в рамках конкурса был заказан в 2016 году.

Еще Rīgas satiksme ожидает четыре таких же и 13 трехсекционных трамваев. Они все будут курсировать на линии Югла-Иманта, то есть по 1-му маршруту.

Почему именно Югла-Иманта? Потому что на данный момент это самый популярный маршрут у рижан. Только в январе трамваем этого маршрута воспользовались 1 092 346 пассажиров (из 2 797 750 всего). Стоит отметить, что самым популярным автобусным рейсом, 3 –м автобусом проехали 701 363 человек, а лидером троллейбусных перевозок, 15-м троллейбусом - 629 070 человек.