Первые студенты Академии пилотов airBaltic приступили к учебе

Латвийская авиакомпания airBaltic 16 апреля 2018 года начала процесс обучения первой группы студентов в недавно созданной авиакомпанией Академии пилотов airBaltic Training. Первая группа из 12 студентов станет пилотами airBaltic после завершения программы очного обучения примерно через два года.

«Это исторический день не только для учащихся, но и для airBaltic. Открытие собственной Академии пилотов стало важным шагом для того, чтобы в будущем в нашей авиакомпании работало больше пилотов из стран Балтии», - отметил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

Паулс Цалитис, старший вице-президент аirBaltic по управлению полетами, дополнил коллегу: «Мы первыми прошли сертификацию на право реализовать интегрированный курс обучения пилотов воздушного транспорта в Латвии. Заказан новый учебно-тренировочный самолет, и обучение началось. В дальнейшем мы продолжим предоставлять нашим студентам самое современное и профессиональное образование.

Академия пилотов airBalticTraining является единственной программой, предлагающей подготовку пилотов высокого уровня, которая гарантирует трудоустройство в airBaltic в качестве пилота. Мы гордимся тем, что можем предложить эту уникальную возможность для жителей Латвии и наших балтийских соседей».

Прием заявок на поступление в осеннюю группу Академии пилотов airBalticTraining начнется в июне 2018 года.

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В феврале airBalticTraining заказала у Diamond Aircraft три учебных самолета с одним двигателем DA40 NG и один самолет с двумя двигателями DA42-VI, предусмотренные для недавно основанной Академии пилотов airBaltic Training.

Договор предусматривает возможность приобрести у Diamond Aircraft еще 11 самолетов. Кроме того, airBalticTraining также заказала симулятор летной подготовки DSIM. Поставки самолетов планируется начать в мае 2018 года.