Ограничение российского ТВ: ждут предложений от комиссии Сейма по национальной безопасности

Коалиция первоначально будет ждать предложений от комиссии Сейма по национальной безопасности (КНБ) о возможности ограничить в Латвии российские пропагандистские телеканалы, заявил 16 апреля после заседание коалиционных партий премьер-министр Марис Кучинскис.

Председатель национального объединения VL-TB/LNNK Райвис Дзинтарс сказал, что после получения этих предложений предстоит дискуссия о том, достаточно ли они и есть ли у партий дополнительные идеи.

Как сообщалось, VL-TB/LNNK просило «Единство» и Союз «зеленых» и крестьян договориться о плане ограничения пропагандистских российских телеканалов на территории Латвии, сообщила представитель партии Даце Калниня.

Национальное объединение призывает еще при нынешнем Сейме предпринять шаги по защите латвийского информационного пространства и предлагает партнерам по коалиции выдвигать свои идеи, чтобы «распространители лживой и недружественной для Латвийского государства информации достигали как можно меньшего количества жителей Латвии».

Важно, чтобы партии расценили это предложение не как предвыборный шаг, а как вопрос стратегических интересов государства, сказал председатель VL-TB/LNNK Райвис Дзинтарс.

По его словам, провайдеры кабельного телевидения в большом количестве включают российские пропагандистские каналы в свои основные, то есть самые дешевые пакеты. Абсурдна также ситуация, когда вопреки интересам Латвии работает принадлежащее государству предприятие Lattelecom, которое также в большом количестве предлагает кремлевские каналы.