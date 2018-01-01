LTV7: в Аугшлигатне вскоре будет открыта новая школа

59 школ в 35 самоуправлениях столкнутся в следующем учебном году с оптимизацией. Об этом сообщает министерство образования и науки. Закрыты раз и навсегда будут 29 школ. У 11 снизится степень. К примеру, школа была основной, а станет начальной. И ещё полтора десятка школ ждёт объединение. Но во всей этой довольно печальной картине есть одно, хоть и очень маленькое светлое пятно. Это Аугшлигатне. Здесь вскоре будет открыта новая школа, сообщаила программа «Сегодня вечером» на LTV7.

Лигатне и Аугшлигатне — «побратимы». От одного до другого - несколько километров. Сейчас в Лигатне есть только одна школа, которая находится в двух разных зданиях. Однако вскоре все ученики средней школы будут учиться в одном доме. Во втором здании уже с сентября откроется новая школа. Пока что только для первого класса и старшей группы детского сада.

В новую начальную школу Аугшлигатне пойдут 48 детей. С каждым годом их число будет расти. Старшая группа детского сада уже укомплектована, а вот в первом классе осталось ещё 10 мест.

«Детей у нас в Лигатне все больше и больше становится. Каждые два года нам надо открывать новые группы, чтобы всех детей обеспечить местами в нашем садике», - говорит заведующая Лигатненского детского сада Гунита Лиепиня.

Но новая школа в Аугшлигатне нужна не только по этой причине. Её потенциальный директор Санита Унгуре рассказывает: «В Лигатне сейчас проходит реформа школ, система образования полностью пересматривается. Мы пришли к выводу, что нужна школа, которая будет работать по новым принципам реформы содержания образования. Учебный процесс здесь смогут начинать дети шести лет. Постепенно школа станет начальной, возможно, даже основной до 9 класса».

«Начальная школа должна быть ближе всего к дому. И у нас сейчас только 46% детей обучаются в нашем крае. Это создает проблемы и для самих детей, и для родителей», - считает председатель Лигатненской краевой думы Айнарс Штейнс.

Станет ли школа основной или останется начальной будут решать в 2022 году. Если да, то начнётся стройка. Иначе школа не сможет вместить всех учеников.

А этим летом школу обустроят для нужд старшей группы детского сада. Например, в одном из кабинетов на первом этаже сделают спальню. На это самоуправление планирует потратить около 60 000 евро.

«Это будет обучение, которое происходит в детском саду, но они уже будут находиться в школьной среде. У них такие занятия как танцы, пение и так далее будет проходить вместе с детьми с первого класса», - поясняет Штейнс.

Ещё одно преимущество школы — это спортивный центр в тридцати метрах. Дети смогут посещать спортивные занятия после школы без помощи родителей. Здесь сейчас ищут преподавателей со свежим взглядом на процесс обучения.

Сегодня в думе Лигатненского края прошло ещё одно собеседование с потенциальной воспитательницей. Второго воспитателя выбрали, но школе ещё нужны учителя спорта, музыки и английского языка.