Сегодня ожидаются затяжные дожди

Сегодня в центральных и восточных регионах Латвии ожидаются затяжные дожди, сообщают синоптики. В первой половине дня дождь прекратится в Курземе, вечером - в восточных регионах.

Количество осадков в центральной и восточной части страны составит 15 миллиметров, во многих местах ожидается туман.

Температура воздуха составит +5..+15 градусов. Прохладнее всего будет на морском побережье, теплее - в Латгале и центральных регионах Курземе.

В Риге ожидаются затяжные дожди и ливни, которые стихнут во второй половине дня. Температура воздуха составит +5..+7 градусов.

Как бы то ни было, весна на пороге, и Рига начинает цвести.