«Такое искусство надо набить автору на лбу»! Незаконный street art на улице Миера

Общество Miera ielas Republika ищет вандала, нарисовавшего черную жирную полосу на фасаде одного из зданий улицы Миера, сообщается в посте на Facebook. «Все-таки есть разница между street art и вандализмом. Если у вас есть мысли, как найти уважаемого «художника», смело сообщайте», - написала организация.

«Если кто-то догадывается, кто это так веселится, не стесняйтесь сообщать. Есть различные способы самовыражения на улице, но такой на улице Миера допускать не хочется», - отметили активисты улицы.

Комментаторы поспешили посоветовать установить камеры видео наблюдения, а кто-то написал, что такое искусство надо набить автору на лбу.

Представительница общества Miera ielas Republika Гундега Силниеце рассказала, что черная полоса фактически перечеркнула половину фасада здания на улице Миера 19. Она высказала предположение, что это вандализм подростков, которые таким образом пробуют новый баллончик и у них нет ничего общего с профессионалами street art.

По ее словам, творческим кварталам подходят граффити, таги и прочее современное искусство, но вандализм такого рода неприемлем.

Полиция самоуправления Риги в сотрудничестве с Административной инспекцией в пределах возможного пытаются поймать нарушителей и призвать их к административной ответственности, но зачастую это борьба с ветряными мельницами, пояснила представитель Рижской думы Дзинтра Аболиня.

Если удается поймать «художника», его наказывают согласно Кодексу административных нарушений и нормам правил общественного порядка Рижской думы. В зависимости от тяжести нарушения, штраф может достичь несколько сотен (например, если испорчен памятник культуры).

Согласно правилам, максимальный штраф для физических лиц может достичь 350 евро, а для юридических лиц - 1400 евро.

Представители Рижской думы напоминают, что специальных мест для граффити в городе нет, но бывают отдельные проекты, например, один из старых рисунков в пешеходном тоннеле на Кипсале или свежий граффити в средней школе Гризинькалнса.

FOTO: LETA

Если уличный художник хочет самовыразиться легально, ему необходимо исправиться в центр обслуживания клиентов Стройуправы.

Там необходимо подать заполненный паспорт красок - согласование с владельцем здания и конкретную, цветную визуализацию работы в двух экземплярах. Специалисты управы рассмотрят идею в течение месяца. Если работа предусмотрена в историческом центре Риги, для оценки приглашается также Совет по сохранению и развитию исторического центра Риги.