Латвийцам не по карману дачный отдых в Юрмале за 35 тысяч за сезон. Кто занял их место?

Пародоксально, но факт. Дачникам все труднее сдать дачу, арендаторам найти приемлемый вариант. Казалось бы, так не бывает, или одно или другое. Но вот она реальность: ни сдать ни арендовать дачу за приемлемые деньги решительно невозможно. Причина банальна: дачное жилье доступно только зарубежным туристам, а для местных слишком дорого. А у платежеспособных туристов повышенные требования к комфорту.

Как снять дачу по цене загородного дома

«Мои ухоженные семь соток с банькой, террасой и декоративными деревьями, цветами потенциальных клиентов интересует во вторую очередь, - рассказывает хозяйка дачного участка в Звейниекциемсе Ирина. Дачникам важно количество и размер комнат.

А тут мне похвастаться нечем. Домик строился еще в советские времена — комнат 4, но они небольшие, одна и вовсе проходная. Кухня отдельно.

Очень много желающих отдохнуть на Видземском море приезжают из России с детьми, нянями и животными.

Это платежеспособные арендаторы, но им подавай отдельную спальню для няни, просторный кабинет для главы семьи, который работает удаленно.

В общем мой маленький домик многим по карману (прошу 2500 евро за сезон — с мая по сентябрь включительно), но не всем подходит по размеру.

Этот домик в Саулкрасты сдают за 700 евро в неделю в сезон или за 400 евро в неделю в сентябре FOTO: ss.com

С такой же проблемой — отсутствием определенного уровня комфорта столкнулся владелец дачи в Саулкрасты Сергей.

«С каждым годом сдать дачу становится все труднее, - рассказывает мужчина. Объявление на портале начинаю публиковать еще в феврале — так больше шансов сдать недвижимость на сезон».

Как рассказывает Сергей, телефонный разговор с потенциальными дачниками, начинается с вопросов: «А у вас есть стиральная машинка? А что с телевидением — тарелка или декодер?».

«Зачем вам на даче телевизор?», - не понимает Сергей, выросший на даче среди костров, леса, чая из самовара, настольных игр и прополки в теплице. «А чем вы прикажите мне детей вечером развлекать и в дождливые дни?», - парируют арендаторы.

Снять белый кирпичный домик в Саулкрасты хотели жители Израиля, но их не устроило то, что до моря далеко - 3 километра по асфальтированной дороге. А жителей Испании, которые наслаждаются нашим прохладным летом, смутило отсутствие ванны в доме, здесь установлен душ с бойлером.

«Люди хотят снять загородный дом по цене дачи. Может быть, у кого-то и получается»,

- подытожил Сергей

Цена растет на глазах

Марина каждый год ищет с семьей дачу для аренды и каждый раз удивляется объявлениям, в которых пишут: «Сдаем дом без животных и детей».

«Для детей и снимаем дачу, чтобы они могли по травки босиком побегать, целый день провести на море, позавтракать в саду, сорвать яблоко с дерева и накупаться в бассейне»,

- рассказывает Марина. А зачем нам вдвоем с мужем дача за большие деньги? Мы лучше на недельку-две рванем к Средиземному морю».

Чтобы не было скучно, семья Марины каждый год предпочитает отдыхать в новом месте. Один год они жили в Кангале — место роскошное, до моря и остановки общественного транспорта рукой подать, рядом продают свежие фрукты-овощи, крестьянское молоко. В общем ни дача, а мечта. Но, чрезвычайная опека хозяйки, которая жила в доме по соседству к концу сезона достала. Понятно, что на следующий год Марина предпочла отдыхать в другом месте.

Таким местом оказалась дача на Гауе.

«Цена и условия нас устроили, приехали с семьей на участок, чтобы договориться с хозяевами более конкретно, - вспоминает женщина. В ходе беседы «всплыла» информация о том, что у нас в семье две машины, няня, хорошая работа и... цена моментально выросла. Да, вот так, без стеснения, разговаривая с нами, хозяин поднял цену. Конечно, нам это очень не понравилось и мы уехали, так не о чем и не договорившись».

Квартира на берегу моря: Дешево и сердито

Учитывая наше прохладное лето, не все желают сидеть под дождем на террасе за большие деньги. Таким людям нравится снимать квартиры.

«Сняли с детьми на месяц двухкомнатную квартиру в Лиелупе, до моря пять минут пешком, вокруг лес, квартира чистенькая, с ремонтом. За месяц заплатили 500 евро,

в эту сумму входили коммунальные услуги, - своим опытом делится Жанна.

Жилье находились в пятиэтажном доме, это спецпроект, квартира просторная. В этом году посмотрели объявления — уже 750 евро просят, но, если снимаешь на год, то дают большую скидку».

Некоторые так и делают — снимают дачу или дом не на летний сезон, когда цены подскакивают до небес, а на год и в итоге за месяц получается не так уж много платить.

И о ценах: Год сезон кормит

500, 700 евро в месяц за квартиру — это редкость для Юрмалы. 1000, 1500 — таких предложений больше, но есть и эксклюзив за 10 тысяч в месяц за трехкомнатную квартиру (116 кв.м.).

Что предлагают за такую сумму? «Апартаменты класса люкс в новостройке, лифт, терраса, зимний сад, общий бассейн, сухая баня. Стратегически выгодное место, без маленьких детей, о цене можно договорится. От ресторана «36 линия» 450 метров, от летней резиденции Российского посольства — 650 метров, до моря 450 метров», - написано в объявлении.

40 евро в сутки за трехкомнатную дачу в Саулкрасты FOTO: ss.com

Волна, как говорится, схлынула, а цены остались. Видимо, по-прежнему сезон год кормит.

Знающие люди рассказывали, что когда в Юрмале проводился музыкальный фестиваль «Новая волна», некоторые владельцы домов сдавали свои роскошные юрмальские апартаменты по 10 тысяч за неделю-месяц, предлагая транспорт, услуги водителя, встречу в аэропорту и шопинг. А сами на это время переезжали в более дешевое съемное жилье или к друзья-знакомым.

Но, 10 тысяч — это не предел для города-курорта даже сегодня. 35 тысяч за нынешний летний сезон (с мая по сентябрь) или за 28 тысяч на три летних месяца предлагают дом в Булдури, 170 квадратных метров, 8 комнат, без бассейна, до моря 250 метров. Наверное, поднять цены заставляет не только общая экономическая ситуация в стране, но и СГД, ведущая охоту на тех, кто сдает недвижимость в аренду.

Интерьер дома в Саулкрасты, который сдают за 2500 евро в месяц FOTO: ss.com

Деревянные дачки с камином предлагает по 50 евро за сутки, а каменные дома с бассейном по 100 евро в сутки. Как говорится, есть товар на любой вкус и кошелек.

В этом доме в Лиеупе сдают квартиру за 10 тысяч в месяц FOTO: ss.com

В Саулкрасты аренда дач, конечно, дешевле, но не намного - от 30 до 120 евро за сутки. За месяц можно найти от 400 до 2500 евро. Очень много предложений аренды на неделю — 250-450 евро.

За новостройку в Булдури (170 кв.м.) с открытым камином просят 35 тысяч евро за сезон FOTO: ss.com

– Раньше если бы мне предложили сдать дачу на неделю, я бы только посмеялся, – рассказывает хозяин дачи в Плаканциемсе Юрий.

– Ведь любой жилец – это риск поломки дачной мебели и техники. Взять 50 евро, а получить ущерб на 300, это знаете ли не очень выгодно. Но сегодня, цены выросли на столько, что уже можно сдавать и по неделям. Есть некая сумма-минимум с одного клиента, ниже которой брать неоправданно рискованно. Для меня это как раз 300 евро.



И все же,

если смотреть на ситуацию с точки зрения латвийских курортников, то аренда дачи, в нашем дождливом климате часто обходится дороже, чем отдых на полном пансионе в отеле на Черном или Средиземном море.

И цены на латвийские дачи не снижаются, не смотря на отсутствие российских музыкальных фестивалей. Вероятно, эта недоступность дачного отдыха для местных жителей, заключается не в том, что иностранцы слишком богаты, а в том, что большинство местных слишком бедны.