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Президент призывает идти на выборы: партии нужно оценивать по реальным делам

LETA
Президент Латвии Раймонд Вейонис | Фото: Zane Bitere / LETA

С приближением выборов президент Раймонд Вейонис призывает латвийских избирателей не быть пассивными, а идти на выборы и голосовать.

Выступая на телеканале LNT, президент призвал избирателей оценивать партии по их реальным делам, а не словам.

Необходимо осознавать, что исход парламентских выборов в Латвии интересует не только людей внутри страны, но и за ее пределами, поэтому нужно укреплять безопасность на всех уровнях, а общество должно быть готово критически оценивать любую поступающую информацию, отделяя ее от измышлений и провокаций.

Парламентские выборы в Латвии пройдут 6 октября.

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