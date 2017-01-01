Малыш выжил, но мама заболела: Поможем Евгении Иккерте

Евгении 29 лет. Она всегда была трудолюбивой, целеустремленной и любопытной. 4 года назад у нее родился сын. Радость сменило беспокойство, так как у малыша начались серьезные проблемы со здоровьем. «Когда наша семья все это пережила и казалось, что худшее позади, началось плохое самочувствие у меня самой», - рассказывает Евгения. Сегодня она борется за свою жизнь.

Евгении 29 лет. Она всегда была трудолюбивой, целеустремленной и любопытной. Она работает уже с 14 лет и параллельно училась. Хоть ее призванием и была транспортная инженерия, в которой она получила степень бакалавра, но её работа была все-таки мало связанна с этой отраслью. Евгения работала кондитером, позже во время болезни она научилась шить различную женскую и детскую одежду, а также вигвамы. Одно время она с подругой успешно открыла свой интернет магазин женской одежды, но к сожалению для его продвижения не хватило вложений и времени.

«Теперь мечтаю о своем магазинчике, где будут различные поделки, одежда, домашние декоры и другое ручной работы от людей, которые столкнулись с проблемами здоровья», - рассказывает Евгения, но сейчас проблемы со здоровьем у нее и помощь нужна сейчас самой.

У Евгении 4 года назад родился сын. Радость сменило беспокойство, так как у малыша начались различные проблемы со здоровьем. И вот бесконечные походы по врачам, анализы и обследования. Обнаружилось, что у мальчика только одна почка, что в результате привело к артериальной гипертензии, была оформлена инвалидность.

«Когда наша семья все это пережила и казалось, что худшее позади, что осталось правильно питаться, вести здоровый образ жизни и наблюдаться у врачей, тогда началось плохое самочувствие у меня самой.

Примерно год я мучилась, пока наконец-то случайно не открылось, что у меня лимфома не-Ходжкина высокой агрессивности.

23 мая 2017 года это прозвучало как приговор. Пособие по больничному листу тоже довело до слез - около 140 евро в месяц...» - рассказывает Евгения.

На данный момент Евгения получила уже 8 курсов химиотерапий. К сожалению, лечение не дает положительных результатов и болезнь прогрессирует. К тому же у неё стремительно ухудшился слух, теперь еще и необходимо пользоваться слуховыми аппаратами. Назначенное лекарство не помогло и состояние ухудшилось. Поэтому сейчас предписаны другие лекарства, которые, к сожалению, не были оплачены государством, но, несмотря на это, Евгения будет бороться. Это займет время, но лечение должно начаться немедленно. Одна доза Brentuximab Vedotin стоит 7728 евро.

На 7 курсов не хватает 50 232 евро. У семьи Евгения нет таких средств, поэтому она просит помощи.

Поможем Евгении!

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