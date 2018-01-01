airBaltic начинает полеты из Риги в Калининград. Сколько будет стоить билет?

Латвийская авиакомпания airBaltic вчера, 16 апреля, начала полеты по новому маршруту из международного аэропорта «Рига» в аэропорт Храброво в Калининграде.

Как отметил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс, Калининград привлекателен своей уникальной природой, сочетанием прусской и российской истории, красивыми парками, рекой и прекрасным побережьем.

Кроме того, этим летом Калининград будет одним из мест, где пройдут матчи Кубка мира по футболу FIFA 2018 года, и новое соединение через Ригу обеспечит удобные возможности полетов тем, кто планирует посетить чемпионат», - добавил он.

Начиная с 16 апреля 2018 года airBaltic выполняет полеты из Риги в Калининград шесть раз в неделю на самолете Bombardier Q400 Next Gen, длительность перелета – 55 минут, цена билета в одном направлении из Риги в Калининград – от 29 евро, включая пошлины аэропортов и затраты на сделку.

В 2018 году airBaltic добавила к своей сети маршрутов восемь новых направлений из Риги – в Малагу, Лиссабон, Сплит, Бордо, Гданьск, Алматы, Сочи и Калининград.

airBaltic начинает полеты из Риги в Калининград