Из магазинов Maxima пропадет минеральная вода «Боржоми»

В сотрудничестве между грузинским поставщиком минеральной воды «Боржоми» и Maxima Latvija возможен перерыв, поэтому ожидается, что в магазинах литовской сети могут отсутствовать продукты этой марки, сообщили в компании.

«Мы извиняемся перед клиентами за сложившуюся ситуацию. В начале этого года мы провели крупномасштабное снижение цен. Мы держим обещания, данные покупателям, поэтому не согласились с повышением цены поставщика и оперативно нашли решение.

Мы будем обеспечивать покупателей качественной грузинской минеральной водой «Набеглави».

Кроме того, мы надеемся вскоре найти компромисс и возобновить сотрудничество с поставщиком «Боржоми», одной из любимых минеральных вод покупателей в Латвии», – пояснил ситуацию коммерческий директор Maxima Latvija Виктор Троицын.

Ожидается, что, с дефицитом «Боржоми» в торговой сети Maxima Latvija в обозримом будущем могут повыситься цены на минеральную воду на рынке.

В начале этого года в магазинах Maxima Latvija были снижены цены почти на 1000 товаров повседневного спроса. Снижение цен достигло 40%.

Перед снижением цен компания провела тщательную аналитическую работу по выявлению тех категорий и групп товаров, которые пользуются повышенным повседневным спросом. В перечень таких товаров вошла и минеральная вода.