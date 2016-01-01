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До середины мая строители должны устранить дефекты на ул. Кр. Барона

LETA
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Фото: Jānis Škapars/TVNET

Разрушившаяся брусчатка возле трамвайных рельсов, размывы, поврежденные бордюры и другие дефекты - со всеми этими неурядицами на ул. Кр. Барона строители должны справиться до середины мая. Возможно, этого хватит, чтобы сдать наконец улицу в эксплуатацию и выплатить строителям всю предусмотренную договором сумму, однако пока об этом рано судить, пишет Diena.

Дефекты устраняются за счет строительной компании.

Специалисты департамента сообщения Рижской думы и независимый эксперт обследовали улицу Кр. Барона после зимы, составив список дефектов, который состоит из 45 пунктов.

Уже изначально в проекте ремонта улицы не было предусмотрено укрепление фундамента трамвайных рельсов, поэтому начиная с осени 2016 года, когда ремонт был завершен, из дорожного полотна не раз вываливалась брусчатка.

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