До середины мая строители должны устранить дефекты на ул. Кр. Барона

Разрушившаяся брусчатка возле трамвайных рельсов, размывы, поврежденные бордюры и другие дефекты - со всеми этими неурядицами на ул. Кр. Барона строители должны справиться до середины мая. Возможно, этого хватит, чтобы сдать наконец улицу в эксплуатацию и выплатить строителям всю предусмотренную договором сумму, однако пока об этом рано судить, пишет Diena.