В субботу общественный транспорт будет курсировать по графику рабочего дня

Рабочий день 30 апреля, который выпадает на понедельник между воскресеньем 29 апреля и праздничным днем 1 мая, в учреждениях, финансируемых из госбюджета, перенесен на предстоящую субботу, 21 апреля. Поэтому автобусы и поезда 21 апреля будут курсировать по графику рабочего дня, а в понедельник, 30 апреля, а также 1 и 4 мая общественный транспорт будет курсировать по воскресному графику.

Расписание общественного транспорта ищите на сайте rigassatiksme.lv, но не забудьте: смотрим не субботнее расписание, а любой рабочий день.

АО Pasažieru vilciens сообщает, что поезда 21 апреля тоже будут курсировать по расписанию рабочего дня, и в этот день будут действительны месячные проездные на рабочие дни.

30 апреля поезда будут курсировать по графику выходного дня и проездные для рабочих дней в этот день не будут действительны. Дополнительная информация доступна на: www.pv.lv.