7 мифов о сортировке отходов, а также опровергающие их факты

Сортировка отходов - один из ключевых принципов экологического образа жизни. Несмотря на то, что загрязненный воздух и леса, замусоренные обочины и сокращение природных ресурсов беспокоят большинство населения, отходы у себя дома сортирует хорошо, если каждый второй. Причиной тому нередко служат мифы, укоренившиеся в общественном сознании, которые отталкивают многих жителей Латвии от сортировки отходов. Итак: семь самых популярных мифов о сортировке отходов и ее пользе — а также опровергающие их факты.

Миф: Сортировать отходы трудно

Сортировка, на самом деле — элементарна, и заниматься ею может каждый. Чтобы не беспокоиться о том, что какие-то отходы попадут в неправильный контейнер, поначалу можно отделять бумагу и стекло. Когда сформируется привычка отделять бумагу и стекло — самые простые для этого материалы — можно начать сортировать и более сложный мусор: биологические отходы, пластмассу, жестяные банки. В этом занятии может участвовать вся семья — его можно даже превратить в познавательную игру.

Миф: Чтобы сортировать отходы, в доме нужно много места

Сортировка отходов не требует огромной кухни и кладовки. Главное — желание! Чтобы начать сортировку, достаточно прочного мешка, ящика или ведра, куда можно было бы складывать пластмассу, стекло и бумагу. Все должно быть прополосканным, чистым и сплющенным — и тогда на сортировку отходов не будет требоваться много времени и места. Главное — отделять биологические отходы сразу, а все остальное бросать в одно ведро, разделяя этих отходы по их видам сразу у контейнера.

Миф: Все отходы все равно попадают в одно и то же место

Нередко кажется, что отсортированный материал собирает одна и та же мусорная машина, из-за чего возникает убежденность в том, что отходы попадают в одно и то же место — отсортировали их или нет. На самом деле, отсортированные отходы вывозятся похожими машинами — или даже теми же самыми, только на другом рейсе.

Чтобы экономить ресурсы, в одну машину вместе погружается и пластмасса, и картон, которые разделяют перед переработкой. По аналогичному принципу организуется дорожное движение в городах. Трамвай остается один и тот же, хотя маршруты его меняются. Вы спросите, зачем сортировать отходы дома, если все сортируется еще раз после сбора мусора? Ответ прост: если сортировать отходы дома, то можно обеспечить отсутствие в перерабатываемом материале примесей биологических отходов, что делает его пригодным для переработки.

Миф: Отсортированный материал должен быть идеально чистым

Это утверждение — тоже ложное! Чтобы сортировать отходы дома, не нужно тратить большое количество воды и времени — не нужно и счищать этикетки с упаковки. Банку или, например, коробку из-под сметаны достаточно слегка прополоскать и выбросить в контейнер. В чем выгода? Новая, чистая упаковка, которая производится из переработанного сырья, которую можно использовать вновь и вновь.

Миф: От сортировки отходов лично вам никакой выгоды не будет

Латвия ежегодно производит более 700 тысяч тонн отходов. Около 70% из них можно было бы переработать, будь они отсортированы. Выгод от сортировки несколько.

Во-первых, если отделять упаковку от бытовых отходов, снижается общее количество захороняемых отходов, которые навсегда попадают на полигон для отходов.

Во-вторых, если отделять перерабатываемые отходы от общего их потока, для населения сокращаются ежемесячные расходы на вывоз мусора.

В-третьих, переработка упаковочных материалов позволяет экономить энергию и природные ресурсы.

В-четвертых, сортировка отходов снижает попадание вредных веществ в природу, чем обеспечивается чистота окружающей среды для будущих поколений.

В-пятых, сортировкой отходов можно не только внести свою лепту в предотвращение загрязнения природы, но и поддержать других людей.

Например, до июня у 22 магазинов Maxima в Риге можно выбросить отсортированные отходы и превратить их в пожертвования на лечение детей с двигательными нарушениями. В рамках кампании Šķiro un ziedo bērnu kustību priekam! («Сортируй — и жертвуй, чтоб дать радость движения детям!»),

за каждый килограмм отсортированной упаковки Latvijas Zaļais punkts пожертвует 10 центов детскому реабилитационному центру Poga.

Миф: Сортировка отходов никак не меняет расходы на их обслуживание

Сортировка выгодна именно для населения, так как она позволяет сократить расходы на обслуживание бытовых отходов — до 15%. Вывоз мусора из контейнеров для отсортированного стекла, бумаги и пластмассы бесплатен — и если перерабатываемые отходы отсортировывать, то уменьшается содержимое контейнеров для бытовых отходов.

Поэтому вывозить их приходится реже, и населению нужно меньше платить за обслуживание отходов. При этом на сортировочных предприятиях остается еще много работы — материал нужно собрать, повторно отсортировать и доставить на перерабатывающие заводы. Поэтому сортировка отходов помогает не только природе, но и людям — создаются новые рабочие места.

Миф: Значимость сортировки отходов переоценивается, природу спасти она по-настоящему не сможет

Есть несколько существенных причин сортировать отходы. Эти причины влияют на каждого по отдельности, на общество в целом, на Латвию — и на весь мир. Следует помнить, что число людей на планете неизменно растет, а природные ресурсы неограниченны.

Поэтому если израсходованное не будет повторно перерабатываться, в обозримом будущем люди «утонут» в своих отходах. Сортировка и переработка отходов позволяет добывать меньше первичного сырья в природе (древесины, металлической руды, нефти) и меньше тратить других ресурсов, таких как вода и энергия.