Rimi просит владельцев клиентских карт обновить свои данные

Согласно требованиям нового Общего регламента по защите данных ЕС сеть магазинов Rimi ввела изменения в программу лояльности Mans Rimi и начала масштабную кампанию по обновлению личных данных покупателей, пишет rus.db.lv.

Как сообщили в компании, в дальнейшем при регистрации в программе покупателям больше не нужно будет указывать свою фамилию, а необходимость вносить другие данные будет варьироваться в зависимости от желания покупателя получать те или иные преимущества карты лояльности Rimi.

Новый Общий регламент о защите данных предусматривает более жесткие требования для предприятий, которые обрабатывают персональные данные граждан ЕС.

Правила гласят, что компания должна четко определить цели обработки данных и обосновать применяемые процессы.

Теперь при регистрации в программе лояльности Rimi покупатель сможет отметить, хочет ли он принимать участие в лотереях Mans Rimi, программах Rimi Bērnu klubs и Rimi Vīnа dārzs, и указывать только те данные, которые необходимы для участия в выбранной программе.

Обновить свои данные можно в любом киоске Rimi или на сайте mansrimi.lv.