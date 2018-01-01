Школьная реформа: учителя, потерявшие работу, полгода будут получать пособие

Кабинет министров утвердил сегодня порядок предоставления и администрирования социальной помощи учителям предпенсионного возраста, которые потеряют работу в результате реорганизации или ликвидации учебных заведений.

Поддержка распространяется на учителей, которым до пенсии остается не меньше трех лет, а общий стаж работы педагогом составляет 25 лет, кроме того, последние пять лет перед реорганизацией или ликвидацией учитель проработал в муниципальной общеобразовательной средней или основной школе.

Социальное пособие в размере трехмесячной средней зарплаты планируется выплачивать не позже чем в третий месяц после прекращения трудовых отношений, а социальная помощь в размере средней месячной зарплаты будет выплачена в четвертый, пятый и шестой месяц после потери работы, если бывший учитель не работает, не ведет хоздеятельности, не получает пенсию или пособие по безработице.

После прекращения трудовых отношений педагог должен обратиться в самоуправление, которое основало реорганизованную или ликвидированную школу. Учитель начиная с четвертого месяца должен каждый месяц подтверждать, что соответствует требованиям предоставления социальной помощи.

По данным Министерства образования и науки, в 2018 году начиная с марта планируется реорганизовать или ликвидировать более 40 школ. Потенциально претендовать на социальную помощь могут 77 педагогов.