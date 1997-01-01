Президент печально известного Banka Baltija теперь ведет богослужения

Журналу «Privātā Dzīve» стало известно, что дипломированный экономист Фрейманис пришел к Богу и церкви.

В 1997 году в автокатастрофе он потерял единственную дочь и обратил свое внимание на религию. Он удачно сдал экзамен евангелиста и является членом общины Новой Церкови Святой Гертруды.

Пастырем в свой 72 года Фрейманис становится не хочет, так как как евангелист делает фактически все то же самое: «В нашей общине провожу уроки Библии как взрослым, так и детям, веду богослужения, когда необходимо». Экономика Фрейманиса больше не интересует, так как в Латвии «все очень плохо».

С экс-коллегами Banka Baltija он «как одна большая семья», но самые лучшие отношения у него сохранились с Лавентом.

Как отмечает журнал, образ жизни Лавента не особо поменялся. Однако со здоровьем со времен многочисленных судебных процессов стало намного лучше, он часто ездит за границу, передвигается на эксклюзивном авто и обсуждать свою жизнь с прессой не желает.

В прошлом самый богатый человек Латвии публичные мероприятия посещает чаще всего один, иногда - с 28-летней дочерью Юлией.