Международный валютный фонд: среди стран Балтии самым быстрым будет рост экономики Латвии

Рост экономики Литвы в этом году будет самым медленным в Балтийских странах, прогнозирует Международный валютный фонд (МВФ). Самым быстрым будет рост внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии.

Для Латвии прогнозируется рост экономики 4% и 3,5% соответственно, для Эстонии 3,9% и 3,2% соответственно, говорится в обнародованных во вторник новых прогнозах МВФ.

Экономический рост в еврозоне, к которой относится и Литва, в этом году должен составить 2,4%, в 2019 году - 2%.

Среднегодовая инфляция в Латвии в этом году должна составить - 3% и 2,5% соответственно, в Литве 2,2%, в следующем году – тоже 2,2%, в Эстонии - тоже 3% и 2,5% соответственно.

В Латвии уровень безработицы в этом году составит 8,2%, в следующем году - 8,1%, в Эстонии он составит 6,3% и 6,7% соответственно.